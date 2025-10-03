Control policial

Detuvieron a un joven con cogollos de marihuana en Nueva Córdoba

Se cree que vendía al menudeo y le secuestró una balanza de precisión y dos teléfonos celulares.
Sucesos
viernes, 3 de octubre de 2025 · 09:40

Un joven de 25 años fue detenido con estupefacientes durante un control policial en Nueva Córdoba. Se le secuestró una bolsa que contenía cogollos de marihuana, una balanza y dos teléfonos celulares.

El procedimiento se realizó en calle Venezuela esquina Ituzaingó y se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Minutos después, el aprehendido fue trasladado junto a los elementos incautados a una sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.

