Detuvieron a un joven con cogollos de marihuana en Nueva Córdoba

Control policial
Un joven de 25 años fue detenido con estupefacientes durante un control policial en Nueva Córdoba. Se le secuestró una bolsa que contenía cogollos de marihuana, una balanza y dos teléfonos celulares.
El procedimiento se realizó en calle Venezuela esquina Ituzaingó y se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Minutos después, el aprehendido fue trasladado junto a los elementos incautados a una sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.