Escándalo en Córdoba: apuñaló a 2 pastores y cayó con millones y un sobre misterioso

Un violento episodio sacudió a Córdoba Capital este viernes. Un hombre atacó con un arma blanca a dos pastores evangélicos en barrio Las Palmas y luego intentó huir, pero fue interceptado por efectivos de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles en barrio Pueyrredón.

Durante el procedimiento, los policías encontraron entre sus pertenencias una suma superior a los 3 millones de pesos, tanto en moneda nacional como extranjera, además de un sobre con la leyenda “mi diezmo”, cuyo contenido llamó la atención de los investigadores.

Las víctimas fueron asistidas en un centro de salud de la ciudad, mientras que el detenido quedó a disposición de la justicia, que intenta esclarecer las motivaciones detrás del ataque y el origen del dinero incautado.