Espanto: hallaron muerta a una perra colgada de un árbol

Villa Carlos Paz. Un hecho de extrema violencia y crueldad conmocionó a Villa Carlos Paz el pasado martes, cuando vecinos encontraron muerta a una perra que había sido colgada de un árbol en las inmediaciones del Puente Los Gigantes.

El animal, de aproximadamente un año y medio, fue hallado por habitantes de la zona, quienes rápidamente dieron aviso a personal municipal y a la Policía.

La situación generó gran repudio en la comunidad y ya se encuentra en marcha una causa judicial en la Fiscalía de Villa Carlos Paz, que investiga lo ocurrido para dar con los responsables.

El aberrante hecho se suma a los reclamos de organizaciones y vecinos que piden mayores medidas de concientización y sanciones más duras contra el maltrato animal.