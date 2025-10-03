Fuego consumió un automóvil en barrio Liceo; no hay víctimas

Un vehículo marca Jeep fue consumido por las llamas en la vía pública durante la madrugada de este jueves en barrio Liceo 2da Sección, en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió alrededor de la 1:34 hs., en calle Ataliva Herrera al 4500.

Al momento de la llegada de los Bomberos de la Policía de Córdoba, el automóvil ardía intensamente. Afortunadamente, el rodado se encontraba estacionado y sin ocupantes, lo que evitó lesiones.

El fuego provocó afectación total en el habitáculo y el motor, aunque los daños en el resto del vehículo fueron parciales. Gracias a la aplicación de técnicas y materiales específicos, los bomberos lograron sofocar el foco ígneo, evitando que las llamas se propagaran a viviendas o automóviles cercanos.

No se registraron personas lesionadas y la rápida intervención del cuerpo de bomberos fue clave para controlar la situación.