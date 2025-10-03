Fuerte choque en empalme a Tanti: familia asistida y dos trasladados al Funes

Un violento accidente de tránsito se registró alrededor de las 19 horas de este viernes en Villa Santa Cruz del Lago, frente a la estación de servicio Axion.

De acuerdo a los primeros datos, en el automóvil Renault blanco viajaba una familia con varios niños, que debió ser asistida en el lugar. Como consecuencia del impacto, dos personas fueron trasladadas al Hospital Domingo Funes, aunque no presentarían lesiones de gravedad.

En el operativo intervino una ambulancia de la Unidad de Traslado de Villa Santa Cruz del Lago, que brindó la primera asistencia y efectuó el traslado de los heridos. También se hicieron presentes efectivos policiales y personal de seguridad vial.

El choque se produjo entre un Renault blanco, que resultó con severos daños en su parte frontal, y una camioneta Volkswagen Amarok, que terminó con destrozos en uno de sus laterales.

Las causas del siniestro aún no fueron confirmadas y la policía trabaja en la investigación.