Identificaron el cadáver encontrado en el río San Antonio

Villa Carlos Paz. Finalmente, fue identificado el cuerpo encontrado hoy en el río San Antonio, a la altura de Avenida Perito Moreno y Estocolmo de Villa Carlos Paz. Se trata de un joven de 23 años, oriundo de Córdoba capital.

El cadáver no presentaba signos aparentes de violencia, aunque por disposición de la Fiscalía de Primer Turno fue trasladado para la realización de la autopsia correspondiente, que permitirá determinar con precisión las causas de su fallecimiento.

Noticias Relacionadas Conmoción: Investigan la muerte de un hombre en Villa Carlos Paz

En el lugar se halló una mochila con sus pertenencias, la cual fue secuestrada como parte de las actuaciones. La familia del joven ya fue notificada sobre lo sucedido.

El caso fue caratulado como “muerte de etiología dudosa” y continúa bajo investigación judicial. En el operativo intervinieron efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), la Brigada de Investigaciones y personal de la Policía Judicial.