Tragedia en el sur cordobés

Impactante accidente rural en Mackenna: un hombre falleció atrapado bajo su vehículo

El hecho ocurrió en la tarde del jueves en un campo de la zona. Bomberos, policía y personal de salud trabajaron en el lugar.
viernes, 3 de octubre de 2025 · 20:12

Un trágico episodio se registró en la tarde-noche del jueves en un establecimiento rural ubicado en Ruta 7, kilómetro 590, campo El Esquinero, en cercanías de Vicuña Mackenna.

Al llegar al lugar, efectivos de Bomberos Voluntarios encontraron a un hombre mayor sin vida, atrapado debajo de su vehículo. Tras las primeras asistencias, se convocó a la policía y a personal del hospital local, quienes constataron el deceso.

El operativo se extendió entre las 20:30 y las 22:00, con la participación de una dotación de tres bomberos en una unidad de traslado. En el sitio también se encontraban familiares del fallecido.

Las causas del accidente aún no fueron informadas, mientras las autoridades trabajan en la investigación para esclarecer lo sucedido.

