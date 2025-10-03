Llevaba 1.900 pollitos en su camioneta y lo frenaron en un control vial

Anoche, efectivos de la Patrulla Fija “Puente General Belgrano” del Escuadrón 51 “Fontana” detuvieron la marcha de una camioneta en el kilómetro 60 de la Ruta Nacional 16, en Chaco. El vehículo provenía de Buenos Aires y tenía como destino la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.

Durante la inspección, los gendarmes descubrieron en la caja del rodado varias cajas de cartón perforadas con orificios de aire que contenían aves vivas. El conductor no pudo presentar la documentación sanitaria exigida por el SENASA, en infracción a la Resolución 356/06.

En total, se constató el traslado irregular de 1.900 pollitos camperos. Las aves fueron decomisadas y entregadas a personal del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria –delegación Resistencia– para su resguardo.