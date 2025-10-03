Retiraron un peligroso panal de avispas en Cuesta Blanca

Cuesta Blanca. La Comuna de Cuesta Blanca llevó adelante un operativo especial para retirar un panal de avispas que se había instalado en el sector conocido como “las cinco esquinas” y que ya había provocado varias picaduras a vecinos de la zona.

Para la tarea fue contratado el especialista en manejo de panales de abejas y avispas, Cristian Guzmán, quien logró extraer el panal y trasladarlo a un sector alejado de la población, eliminando así el riesgo para la comunidad.

Desde la comuna destacaron la importancia de la intervención rápida para garantizar la seguridad de los residentes y evitar nuevas complicaciones.