Río Seco: cayeron con armas y cuchillas tras ingresar a un campo

En el paraje El Bañado, departamento Río Seco, un productor rural alertó a la policía tras escuchar un disparo en el interior de su propiedad. Rápidamente se hizo presente la Patrulla Rural Norte, que identificó a dos hombres de 19 y 29 años.

En su poder tenían una carabina calibre 22 sin documentación y una mochila con cuchillas, una sierra de mano tipo carnicera y siete bolsas de nylon grandes, elementos vinculados a la faena clandestina. Ambos fueron aprehendidos y acusados de abigeato agravado en grado de tentativa.

La investigación continuó y, mediante un allanamiento en una vivienda de Villa de María del Río Seco, se detuvo a un tercer sospechoso de 22 años, señalado como coautor del hecho. En el procedimiento se le incautó un teléfono celular.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la fiscalía interviniente.