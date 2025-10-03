San Francisco: secuestran motos y recuperan elementos robados en operativo

Un operativo de saturación se llevó a cabo en San Francisco, en el límite entre Córdoba y Santa Fe, con la participación de la Policía de Córdoba, la Policía de Santa Fe, Gendarmería Nacional, la Policía Federal Argentina, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y la Guardia Local.

Durante los controles, fueron detenidas cuatro personas, se incautaron 18 motocicletas —una de ellas con pedido judicial— y se recuperaron diversos elementos sustraídos.

La supervisión estuvo a cargo de la directora de la Departamental San Justo, Analía Ludueña, quien destacó el carácter preventivo del despliegue en una zona de frontera provincial donde confluyen múltiples jurisdicciones.