Se conoció la identidad del hombre que murió en el choque frontal

Un cabo de la Policía de Córdoba murió en el choque frontal ocurrido esta mañana sobre la Ruta E-55, entre las localidades de Bialet Massé y San Roque. La víctima se trasladaba junto a su esposa a bordo de un vehículo Citroën Aircross que impactó contra un colectivo interurbano a la altura del kilómetro 31.

A causa de las heridas sufridas, el uniformado falleció en el acto mientras que su pareja (una mujer de 28 años) fue trasladada hacia el Hospital Domingo Funes con politraumatismos.

El hombre tenía 37 años, fue identificado como Mauro Daniel Mabres y de oriundo del Valle de Punilla.

Por su parte, los treinta pasajeros que circulaban a bordo del transporte (perteneciente a la Cooperativa La Calera) fueron asistidos por los facultativos y el personal policial y resultaron ilesos.