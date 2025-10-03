Se desplegó un operativo policial en Carlos Paz, San Antonio y Estancia Vieja

Un operativo de saturación se desplegó durante las últimas horas en Villa Carlos Paz, San Antonio de Arredondo y Estancia Vieja. Las acciones se enmarcaron dentro del Plan Estratégico de Prevención Ciudadana que dispuso la Departamental Punilla y fueron supervisados por el comisario mayor Claudio Sánchez; el comisario inspector Hernán Guayanes; los jefes de Zona I y II y el jefe del Departamento de Coordinación Operacional, comisario Silvio Diaz.

Del dispositivo, participó el personal del Comando de Acción Preventiva de Villa Carlos Paz, el Escuadrón Motorizado Enduro, las comisarías subordinadas, la Guardia de Infantería, SEOM y GOP de Policía Caminera y las áreas de prevención.

Se establecieron controles móviles y fijos en puntos estratégicos, en conjunto con móviles de Guardia Urbana, en sectores como Las Jarillas y San Antonio de Arredondo y en la zona sur de Villa Carlos Paz. Concretamente, se controló a 381 personas (había 2 con pedido de captura y 1 con pedido de paradero) y se secuestraron 7 motos infractocción al Código de Convivencia Ciudadana.

Pero además, la Policía Barrial realizó entrevistas con vecinos y comerciantes, brindando información sobre el trabajo realizado y aprovechamos la oportunidad de recordar el número de emergencia 911.