Superclásico Belgrano–Talleres: así será el operativo de tránsito y transporte en el Kempes

La Municipalidad de Córdoba, junto a organismos provinciales, pondrá en marcha un operativo integral de tránsito, transporte y seguridad este domingo por la tarde, con motivo del esperado superclásico entre Belgrano y Talleres en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La Policía Municipal de Tránsito dispondrá de 60 agentes, 11 móviles, cinco grúas, cuatro motos y un minibús para ordenar la circulación y el estacionamiento en la zona. Además, se recomienda a los vecinos que no concurran al encuentro evitar la zona entre las 15:00 y las 20:00 horas.

En cuanto al transporte, la hinchada albiazul contará con un servicio especial de colectivos operados por FAM y TAMSAU, que saldrán desde 27 de Abril y Cañada a partir de las 14:00. El pago podrá realizarse con todos los medios habilitados.

El área de Fiscalización y Control Municipal desplegará 45 personas para supervisar el espectáculo y la venta ambulante, en coordinación con las fuerzas policiales. A su vez, la Guardia Urbana patrullará con cuatro móviles y ocho agentes las inmediaciones, controlando también la presencia de naranjitas ilegales.

Defensa Civil y la Unidad Ejecutora de Riesgo Eléctrico prestarán apoyo en el interior del estadio, mientras que el Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) se encargará de la limpieza en la zona y la colocación de campanas para recolección de residuos secos.

El operativo busca asegurar un marco ordenado y seguro en uno de los eventos deportivos más convocantes del año en la capital cordobesa.