Tragedia en Punilla: Chocó de frente contra un colectivo y perdió la vida

Un hombre perdió la vida luego de haber chocado de frente contra un colectivo interurbano en el Valle de Punilla. El siniestro se produjo este viernes 3 de octubre sobre la Ruta E-55, entre Bialet Massé y la comuna de San Roque, donde un Citroën AirCross colisionó contra una unidad perteneciente a la Empresa La Calera.

Según pudo conocer EL DIARIO, el conductor de 37 años del rodado menor falleció en el acto a causa del fuerte impacto. Su pareja de 28 años, quien iba como acompañante, fue trasladada con varias lesiones al Hospital Domingo Funes.

En tanto, tanto el chofer como los treinta pasajeros que iban en el transporte resultaron ilesos.

Se ordenaron una serie de pericias para determinar cómo se produjo el choque fatal y se dispuso el corte total de la ruta.