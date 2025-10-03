Tragedia vial en Santa Rosa: falleció una mujer en un accidente de moto

Una tragedia vial sacudió a Santa Rosa de Calamuchita en las primeras horas de este viernes. Minutos antes de las 7, una motociclista perdió el control de su vehículo en calle 28, en barrio Villa Incor, despistó y murió en el lugar.

La víctima sería una mujer domiciliada en la localidad. Al lugar acudieron efectivos de la Policía y personal del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), quienes constataron el deceso de la conductora.

El hecho fue informado por FM Espacio 99.7 de Villa General Belgrano.