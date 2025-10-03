Villa Dolores: operativo de la FPA dejó un detenido y drogas incautadas

Operativo en Traslasierra
Villa Dolores: operativo de la FPA dejó un detenido y drogas incautadasLa FPA secuestró elementos de fraccionamiento y detuvo a un sospechoso con pedido vigente por narcomenudeo.
En la ciudad de Villa Dolores, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron adelante un procedimiento que culminó con el cierre de un punto de venta de drogas y la detención de un hombre de 33 años. El operativo estuvo dirigido por el Ministerio Público Fiscal y se desarrolló en barrio Sur, sobre calle Perón.
Durante el allanamiento, los investigadores incautaron dos balanzas digitales y elementos vinculados al fraccionamiento de estupefacientes. El detenido tenía un pedido de captura vigente emitido por la justicia.
El dispositivo se relaciona con un procedimiento realizado el 2 de noviembre de 2024, en el que se habían detenido a dos personas y secuestrado 150 dosis de cocaína, 88 de marihuana, dos plantas de cannabis, dinero en efectivo por más de 1,1 millones de pesos y un automóvil.
La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores dispuso el traslado del detenido y la remisión de lo secuestrado a sede judicial bajo infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.