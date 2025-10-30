Allanamientos en Laspiur por abigeato: recuperan animales y secuestran armas

Efectivos de la División Investigaciones de la Dirección Patrulla Rural Norte realizaron dos allanamientos simultáneos en la localidad de Saturnino María Laspiur, en el marco de una investigación por sustracción de animales vacunos en campos de productores de la zona.

Durante los procedimientos, los uniformados decomisaron 180 kilos de carne vacuna, además de dos freezer, una sierra sinfín, cuatro balanzas, ganchos, aparejos, cuchillas y otros elementos utilizados para la faena.

Asimismo, fueron secuestradas cuatro armas de fuego —dos carabinas, una escopeta y un rifle calibre 22— en el marco de la investigación.

Posteriormente, en un campo arrendado por un hombre de 33 años, el personal policial logró recuperar siete vaquillonas de raza Holando Argentino y un cuero de la misma raza, elementos directamente vinculados a los hechos investigados.

Todo lo actuado fue entregado a la Subcomisaría de Saturnino María Laspiur, quedando a disposición de la Fiscalía de 3° Turno de San Francisco, que interviene en la causa.