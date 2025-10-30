Asalto frustrado en Carlos Paz: un ladrón fue baleado y sospechan de un jubilado

La Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla busca esclarecer un confuso episodio ocurrido en el barrio El Fantasio de Villa Carlos Paz, el cual terminó con un ladrón baleado y un jubilado acusado de haberle disparado a quemarropa. El hecho tuvo lugar durante la madrugada del pasado miércoles y se busca dar con el arma de fuego.

El hombre sospechado de haber efectuado los disparos, denunció que no es la primera vez que sufre un asalto en su vivienda y responsabilizó al mismo delincuente. Según su versión, meses atrás, le apedrearon su vehículo y le exigieron 20 mil pesos.

«Estuvimos festejando mi cumpleaños durante el día, yo sentí ruido y pensé que era el gato que buscaba lo que había quedado de comida en el sótano. Cuando bajé, me encontré al ladrón y se me vino encima. En ese momento, le pegué con un palo y le sangró la cabeza. Salió a la calle y empezó a tirarme piedras que me pegaron en la espalda»; expresó el jubilado a El Diario.

«La Policía llegó, les conté toda la situación y me llevaron por exceso de legítima defensa. Me pintaron los dedos y yo aclaré que no disparé. Si hubiera tenido un arma, le volaba la cabeza. No era defender mi vida, era defender la última garrafa que me queda porque es una humillación. Se han cansado de robarme y llevarme cosas»; añadió.

«Le dije a mi hija que voy a vender todo y me voy a ir. Yo no sé qué le pasó, capaz se disparó solo para dar compasión. Están todos fuera de sí, pasados de droga. Cuando llegué a mi casa ayer a la tarde, estaba lleno de policías y estaban buscando el arma, no encontraron nada. Voy a buscar un buen abogado y los voy a demandar a todos» aseguró el vecino.

Según pudo conocer este medio, el delincuente tiene antecedentes y permanece internado en el Hospital Gumersindo Sayago con una herida de bala en el muslo y otra en el brazo. La justicia inició una investigación y se están recolectando las filmaciones de las cámaras de seguridad para esclarecer el confuso episodio.