Cayó en Córdoba un prófugo santafesino acusado de liderar una banda delictiva

Un hombre de 32 años, con pedido de captura vigente en la provincia de Santa Fe, fue detenido en la ciudad de Córdoba por personal policial que realizaba controles preventivos en barrio General Mosconi.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Pedro Naón y Juan A. Gelly y Obes, donde el sospechoso fue identificado a bordo de un Ford Fiesta. Al consultar los datos en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), se constató que tenía pedido de captura por asociación ilícita en carácter de jefe y robo calificado en poblado y en banda (escruche).

Durante la requisa, los efectivos incautaron tres teléfonos celulares, documentación apócrifa y una suma de dinero en efectivo.

El detenido fue trasladado a sede policial junto con los elementos secuestrados y quedó a disposición de la Justicia.