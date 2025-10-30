Córdoba: investigan la desaparición de un hombre en la zona del Nuevo Centro

La Fiscalía de Instrucción del Distrito Judicial N.° III, turno 4°, solicita colaboración para dar con el paradero de Leonardo Carlos Jonas Amiune, de 52 años, quien fue visto por última vez el pasado 25 de octubre de 2025 en la zona del Nuevo Centro Shopping, en la ciudad de Córdoba.

Amiune mide 1,80 metros, es de contextura delgada, tiene el cabello corto, rapado y teñido platinado, usa pendientes tipo argolla, y no presenta tatuajes, lunares ni cicatrices visibles. Al momento de su desaparición vestía un buzo gris con capucha y una gorra beige con visera.

Cualquier información que ayude a dar con su paradero puede ser aportada en la Unidad Judicial 15, ubicada en avenida Castro Barros 1285, barrio Bajo Galán, o a los teléfonos 0351-4336033 / 0351-4481616 (int. 34281). También se puede acudir a cualquier sede judicial o dependencia policial.