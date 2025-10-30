Detienen a una mujer buscada por estafas en Mina Clavero tras un operativo en Leones

Efectivos de la Dirección Rural Sur de la Policía de Córdoba detuvieron a una mujer que era buscada por varios hechos de estafa ocurridos en el departamento San Alberto, tras un operativo desplegado sobre la autopista Córdoba–Rosario, a la altura de la localidad de Leones.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de los destacamentos Leones, San Marcos Sud y Saira, luego de recibir información sobre la posible circulación de un vehículo Volkswagen Up, conducido por una mujer mayor de edad perteneciente a una comunidad gitana con residencia en Buenos Aires, sobre quien pesaba un pedido de detención emitido por la Unidad Judicial de Mina Clavero (Fiscalía de Cura Brochero).

Ante ello, se implementaron paradas preventivas sobre la autopista y la Ruta Nacional 9, logrando interceptar el rodado en dirección Córdoba–Rosario. Tras el control, el resultado fue positivo: la mujer fue aprehendida y se procedió al secuestro del vehículo y de un teléfono celular, ambos vinculados a la investigación.

Con colaboración del personal de la Departamental Marcos Juárez, la detenida fue trasladada a la Unidad Judicial de Marcos Juárez, quedando a disposición del magistrado interviniente.