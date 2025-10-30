Detuvieron a dos hombres que robaron una motocicleta y huyeron de la Policía

Dos hombres fueron detenidos por la Policía de Córdoba luego de robar una motocicleta y escapar del lugar.

El hecho se registró cuando una patrulla advirtió a los sospechosos que huían a bordo del vehículo robado. Se inició una persecución controlada que finalizó a pocos minutos, cuando los efectivos lograron interceptarlos y reducirlos.

La motocicleta fue recuperada, y los detenidos fueron trasladados a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.