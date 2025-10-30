Detuvieron a un hombre con motos robadas y herramientas en barrio Sol Naciente

Operativo policial en la zona oeste de Córdoba
Detuvieron a un hombre con motos robadas y herramientas en barrio Sol NacienteLa Policía recuperó dos motocicletas sustraídas en distintos barrios y secuestró un auto con elementos utilizados para robar. Otro sospechoso logró escapar.
Un hombre de 26 años fue detenido en las últimas horas durante un operativo realizado en barrio Sol Naciente, donde personal policial logró recuperar dos motocicletas robadas y secuestrar diversas herramientas.
El procedimiento se llevó a cabo en el sector de la manzana 46, donde los efectivos aprehendieron al sospechoso y confiscaron un automóvil Renault Clio, una motocicleta Brava Nevada de 110 cc —sustraída días atrás en barrio Cerro Norte— y otra motocicleta de 125 cc robada momentos antes en Villa Allende Golf.
Durante la requisa del vehículo se hallaron una barreta, una llave inglesa y otros elementos presuntamente utilizados para cometer los ilícitos.
Según informaron fuentes policiales, la propietaria de una de las motos reconoció al detenido y a otro individuo, quien logró escapar, como los autores del robo. A partir de esa información, se efectuó un seguimiento controlado que permitió la aprehensión del principal sospechoso.
El detenido y los elementos secuestrados fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.