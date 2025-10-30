Grave accidente en la Autovía 19 dejó dos muertos y una sobreviviente

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en un grave accidente vehicular ocurrido sobre la Autovía RN19, a la altura del kilómetro 214, en sentido este-oeste.

Según informaron fuentes oficiales, el siniestro se produjo cuando un automóvil, que circulaba en solitario, impactó contra el guardarraíl. Tras el aviso de la Policía Caminera, se activó el protocolo de emergencia y acudieron al lugar los móviles 18 y 26 del cuartel local.

Al arribar, los bomberos constataron que una mujer mayor de edad había logrado salir del vehículo y presentaba heridas de diversa consideración, aunque se encontraba consciente y estable. Fue asistida en el lugar por personal de una ambulancia del Hospital Municipal de Arroyito y trasladada al nosocomio para una evaluación más completa.

Lamentablemente, los otros dos ocupantes del automóvil —un hombre y una mujer, ambos mayores de edad— fueron hallados sin vida, según confirmó el personal médico que intervino en el operativo.

En el lugar trabajaron también efectivos policiales de la Comisaría de Arroyito, la Fiscalía de turno, el jefe de la Departamental Ansenuza y personal del Ministerio Público Fiscal, que colaboraron en las tareas de peritaje y recuperación.