Madre e hijo detenidos por venta de cocaína y marihuana en Río Tercero

En un operativo encabezado por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a una mujer y a su hijo, ambos mayores de edad, acusados de vender drogas en la ciudad de Río Tercero.

El allanamiento se realizó en una vivienda de calle Florentino Ameghino al 1900, barrio Monte Grande, donde tras una extensa investigación se incautaron 210 dosis de cocaína, cinco dosis de marihuana, una balanza digital, dinero y otros elementos vinculados a la causa.

Según precisaron fuentes oficiales, el punto de venta funcionaba en el domicilio familiar y había sido señalado previamente mediante denuncias anónimas al 0800-888-8080.

Las detenciones guardan relación con un operativo previo realizado por la Policía de Córdoba el pasado 17 de octubre, cuando fue detenido otro hombre y se secuestraron estupefacientes, dinero y un automóvil.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero, los detenidos fueron trasladados a sede judicial junto con los elementos secuestrados.