Malagueño: la Policía recuperó objetos robados de una capilla y arrestó a dos sospechosos

Durante la mañana de este jueves, efectivos de la Policía de Córdoba realizaron un allanamiento en la localidad de Malagueño, que culminó con la detención de dos hombres de 28 y 30 años en el marco de la investigación por el robo ocurrido el martes en la Capilla San José Esposo.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre Camino Blanco, donde los uniformados lograron recuperar un parlante y secuestrar prendas de vestir vinculadas al hecho delictivo.

Ambos detenidos fueron trasladados a sede policial junto con los elementos incautados y quedaron a disposición del magistrado interviniente.

La investigación continúa para determinar la participación de los aprehendidos y esclarecer por completo el robo en el templo religioso.