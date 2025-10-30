Policías escoltaron un corazón desde el aeropuerto hasta el Sanatorio Allende

Durante la mañana de este jueves, efectivos de la Policía de Córdoba implementaron un cordón sanitario desde el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella hasta el Sanatorio Allende, en el barrio Nueva Córdoba, para acompañar el traslado de un corazón destinado a un trasplante.

El operativo se realizó en coordinación con la empresa Ecco, cuyo vehículo transportaba el órgano proveniente de la provincia de Buenos Aires, junto a un equipo médico especializado.

Diversas unidades policiales intervinieron en el procedimiento, asegurando el tránsito despejado y la llegada en tiempo y forma del órgano al centro de salud. La labor permitió garantizar la continuidad del operativo sanitario y resguardar cada minuto en una acción donde el tiempo resulta decisivo.

Desde la fuerza destacaron la eficacia y compromiso de los efectivos involucrados, que lograron concretar con éxito un traslado vital en beneficio de un paciente en espera.