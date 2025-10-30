Rescataron a 17 personas explotadas en un campo cerca de Cruz del Eje

Cruz del Eje. Un grave caso de trata de personas con fines de explotación laboral fue descubierto en un campo de cultivo de papa ubicado en Paso Viejo, departamento Cruz del Eje. La Justicia Federal rescató a 17 trabajadores —nueve de ellos menores de edad— que vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas.

Según la investigación, las víctimas dormían hacinadas sobre colchones en el piso, en construcciones precarias sin techo ni acceso a agua potable. Para hidratarse, se veían obligadas a beber del canal de riego contaminado con agroquímicos. Además, carecían de ropa adecuada, herramientas de trabajo y recibían pagos en negro, con descuentos arbitrarios por la comida que se les proporcionaba en el lugar.

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes procesó a tres productores agropecuarios —Juan Rodolfo Caprioglio, Mario Caprioglio y Mario García— por el delito de trata de personas agravada, y ordenó un embargo de 20 millones de pesos sobre sus bienes.

La causa se originó en 2022, cuando un padre denunció a la línea 145 que sus hijos adolescentes habían sido llevados a trabajar al campo y no tenía noticias de ellos. Las víctimas provenían de Villa Atamisqui, en la provincia de Santiago del Estero, y habían sido engañadas con falsas promesas de alojamiento, comida y buenos salarios.

El expediente está caratulado bajo la Ley 26.364, que regula los delitos de trata y explotación de personas, y establece penas agravadas cuando las víctimas son menores o cuando las condiciones laborales ponen en riesgo la salud y la dignidad humana.

Desde el Ministerio Público Fiscal Federal destacaron la labor de los equipos de asistencia y rescate, quienes brindaron contención psicológica, médica y legal a las personas liberadas. Las autoridades continúan investigando si existen otros implicados en la red de explotación que operaba en la región.

