Robo insólito en el centro de Carlos Paz: se llevó un termo y terminó detenido

Un hombre de 60 años fue aprehendido este domingo al mediodía en la avenida San Martín de Carlos Paz, acusado de sustraer un termo de un comercio de la zona céntrica.

Según informaron fuentes policiales, personal del Escuadrón Motorizado fue comisionado al lugar tras el aviso de la propietaria del local, quien advirtió el hurto al revisar las cámaras de seguridad internas. En las imágenes se observaba a un hombre que tomaba un termo de la góndola y salía sin abonarlo.

Con las filiaciones aportadas, los efectivos lograron ubicar al sospechoso a pocos metros, constatando que entre sus pertenencias tenía un termo con las mismas características que el denunciado.

El hombre fue trasladado a la alcaidía local y el elemento recuperado quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Turno.