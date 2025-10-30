Sorprendido por el 911: detenido mientras sustraía objetos de una vivienda en Córdoba

Un hombre de 36 años fue detenido en las últimas horas en barrio Villa Bustos, luego de ser captado por las cámaras del 911 mientras sustraía objetos de una vivienda abandonada.

El hecho ocurrió durante la noche en calle Talacasto al 5700, cuando un operador del sistema de videovigilancia advirtió que el sospechoso escalaba una propiedad y alertó de inmediato al personal policial.

Gracias a la coordinación entre el operador del 911 y los móviles en la zona, los efectivos llegaron rápidamente al lugar y aprehendieron al individuo, quien tenía en su poder dos placas de puerta y herramientas sustraídas de la vivienda.

El detenido fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.