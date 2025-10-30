Triple crimen narco: declaran Sotacuro, Ibáñez y Mujica

Lázaro Víctor Sotacuro, Florencia Ibáñez y Mónica Mújica, tres de los 11 detenidos por el triple crimen narco en Florencio Varela, vuelven a prestar declaración este jueves frente al fiscal Adrián Arribas.

Desde temprano, hay un gran operativo en las cercanías de la Fiscalía de San Justo ante la llegada de tres de los acusados por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez el pasado 19 de septiembre.

Estas nuevas testimoniales se dan en el marco de la aceptación del juez de Garantías Fernando Pinos Guevara del pedido de prisión preventiva para los implicados, las cuales fueron solicitadas por Arribas.

La medida es contra los detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29) y Víctor Socaturo.