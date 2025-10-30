Un motociclista de 18 años fue hospitalizado tras un accidente en la Ruta 38

Anoche, alrededor de las 22:40, se registró un accidente de tránsito en la intersección de la Ruta 38 y avenida Los Olmos, en Santa Cruz del Lago.

En el lugar, personal policial constató que un vehículo Peugeot 206, conducido por una mujer de 54 años, había impactado con una motocicleta Honda 125 cc guiada por un joven de 18 años.

El servicio de emergencias acudió al sitio y asistió al motociclista, quien presentaba traumatismos en el miembro superior e inferior izquierdo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Domingo Funes para su atención.

Las causas del siniestro son materia de investigación.