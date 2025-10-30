Un motociclista resultó herido tras chocar contra un camión en la ruta 5

Un hombre de 50 años resultó gravemente herido este jueves tras un choque ocurrido en la ruta 5, a la altura de Villas Ciudad de América. El motociclista, que circulaba a bordo de una Honda Twister, impactó contra un camión Mercedes Benz conducido por un hombre de 37 años.

Según las primeras informaciones, el siniestro se produjo en una curva cuando el camión realizó una maniobra que provocó que la motocicleta golpeara contra el escape y el guardabarros del vehículo de mayor porte.

A raíz del impacto, el motociclista perdió el conocimiento y cayó bruscamente sobre la carpeta asfáltica, sufriendo múltiples lesiones y politraumatismos.

En el lugar trabajaron Bomberos de Villas Ciudad de América y personal médico, que trasladó al herido al Hospital Illia de Alta Gracia. Al momento, se desconoce su estado de salud.