Un naranjita fue detenido al intentar abrir un auto en Nueva Córdoba

Un hombre que trabajaba como naranjita fue detenido esta tarde en el barrio Nueva Córdoba, luego de ser sorprendido mientras intentaba abrir un automóvil en la vía pública.

Según informó la Policía, la intervención se produjo tras el aviso de un transeúnte que observó al hombre manipulando las cerraduras del vehículo. Al llegar al lugar, el personal policial lo interceptó y secuestró varios elementos que habría utilizado para intentar forzar el acceso.

El hombre fue trasladado a sede policial y puesto a disposición del magistrado interviniente.