Una familia fue detenida por venta de drogas en barrio San Alberto de Córdoba

En un operativo dirigido por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvieron a cuatro personas acusadas de comercializar estupefacientes en barrio San Alberto, al oeste de la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se llevó a cabo en dos domicilios ubicados sobre calle Abraham Jalil, donde el personal táctico irrumpió tras una investigación que reveló el funcionamiento de un punto de venta de drogas administrado por un grupo familiar.

Entre los detenidos se encuentran una mujer, sus dos hijas y la pareja de una de ellas, todos mayores de edad. Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron $1.115.000 en efectivo y diversos elementos vinculados a la causa.

Este operativo guarda relación con otro procedimiento realizado el pasado 12 de septiembre, cuando la FPA allanó cuatro viviendas en la misma zona, detuvo a cinco personas y secuestró distintos tipos de estupefacientes.

Las autoridades de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno dispusieron el traslado de los detenidos y de las evidencias a sede judicial.