Accidente entre un moto y una auto deja un herido en Carlos Paz

En la intersección de Alsina y Ruta 38, en el barrio Villa Becciú de Villa Carlos Paz, se produjo un accidente de tránsito que dejó a un joven motociclista lesionado.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió entre una motocicleta Honda XR 150cc, conducida por un hombre de 25 años, y un automóvil Renault Logan, al mando de un hombre de 36 años de edad.

El conductor de la moto sufrió una luxación en el hombro izquierdo y fue trasladado por el servicio de emergencias al Hospital Sayago para recibir atención médica especializada.