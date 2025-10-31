Allanamientos por amenazas y maltrato animal en el sur de Córdoba

La Policía de Córdoba llevó a cabo una serie de operativos en las localidades de Río Cuarto, Huinca Renancó y Oliva, que derivaron en la detención de dos personas y el secuestro de diversos elementos vinculados a hechos delictivos.

En los procedimientos se incautaron dos rifles de aire comprimido, dos motocicletas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y cartuchos, elementos que formarían parte de distintas causas judiciales.

Las investigaciones están relacionadas con delitos de daño, violación de domicilio, maltrato animal y amenazas, entre otros ilícitos que se investigan en la región.

Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente.