Allanamientos por amenazas y maltrato animal en el sur de Córdoba

Operativos simultáneos en el sur provincial
Allanamientos por amenazas y maltrato animal en el sur de CórdobaDurante distintos allanamientos, efectivos incautaron rifles de aire comprimido, celulares y cartuchos, en el marco de causas por amenazas, daños, maltrato animal y violación de domicilio.
La Policía de Córdoba llevó a cabo una serie de operativos en las localidades de Río Cuarto, Huinca Renancó y Oliva, que derivaron en la detención de dos personas y el secuestro de diversos elementos vinculados a hechos delictivos.
En los procedimientos se incautaron dos rifles de aire comprimido, dos motocicletas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y cartuchos, elementos que formarían parte de distintas causas judiciales.
Las investigaciones están relacionadas con delitos de daño, violación de domicilio, maltrato animal y amenazas, entre otros ilícitos que se investigan en la región.
Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente.