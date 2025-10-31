Carlos Paz: perdió el control y terminó herido tras impactar contra un árbol

Un accidente de tránsito ocurrió esta madrugada en la intersección de Florida y avenida Libertad, en pleno centro de Villa Carlos Paz. Un automóvil Suzuki Fun, conducido por un hombre de 35 años, terminó su recorrido contra un árbol tras perder el control por causas que aún se investigan.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal del DUAR y Bomberos Voluntarios, quienes debieron intervenir para rescatar al conductor que había quedado atrapado dentro del vehículo. Luego de ser asistido por un servicio de emergencias, los profesionales constataron que presentaba traumatismos varios y fue trasladado al Hospital Gumersindo Sayago para una evaluación más completa.

Las autoridades intentan determinar los motivos del siniestro y si hubo factores externos que contribuyeron a la pérdida del control del rodado.