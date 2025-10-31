Cayó una banda narco que distribuía drogas desde Rosario hacia Río Negro: 10 detenidos

Una extensa investigación llevada adelante por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “General Roca” permitió desarticular una organización narcocriminal con base en Rosario (Santa Fe) que abastecía de droga a distintas localidades del Alto Valle de Río Negro.

Durante 15 meses de trabajo, los gendarmes efectuaron análisis de datos, escuchas telefónicas y vigilancia aérea con drones, logrando identificar al principal investigado, las maniobras de distribución y las operaciones de lavado de activos asociadas a la banda.

Por orden del Magistrado interviniente, y con conocimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), se realizaron 13 allanamientos simultáneos en Villa Regina, Ingeniero Huergo y Valle Azul.

En los domicilios se incautaron 989 gramos de cocaína, 2 kilos 765 gramos de marihuana, 693 plantas en cultivo activo, 60 semillas, armas de fuego, municiones, 13 vehículos, dinero en pesos y dólares, y documentación de interés.

Además, se descubrieron cinco chacras utilizadas para el cultivo y acopio de estupefacientes.

El operativo culminó con la detención de 10 integrantes de la organización, de nacionalidades argentina, chilena y paraguaya, quienes quedaron a disposición de la Unidad Fiscal de General Roca y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR).