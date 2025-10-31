Córdoba capital: una mujer se atragantó y fue rescatada por policías

Durante la tarde de este jueves, personal policial asistió de urgencia a una mujer de 85 años que se había ahogado mientras merendaba con su familia en una vivienda de calle Arturo Compton al 5300, en barrio Santa Bárbara, Córdoba capital.

El pedido de auxilio fue realizado por un familiar a la línea 911. Desde allí se brindaron instrucciones de primeros auxilios y, al llegar al domicilio, los efectivos aplicaron la maniobra de Heimlich, logrando desobstruir las vías respiratorias y estabilizar los signos vitales de la mujer, que se encontraba inconsciente.

Posteriormente, fue trasladada por el servicio de emergencias 107 hacia la Clínica Romagosa, donde permanece en observación y fuera de peligro.