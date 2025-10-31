Cuatro detenidos tras allanamientos por amenazas y hechos de violencia urbana

Los procedimientos se realizaron en Villa Nueva, Río Cuarto y Alta Gracia, donde la Policía de Córdoba detuvo a cuatro hombres y secuestró una escopeta, dos réplicas de arma de fuego y varios teléfonos celulares vinculados a distintas causas.

En el marco de investigaciones por amenazas calificadas, hurto y episodios de violencia urbana, efectivos policiales llevaron a cabo varios allanamientos en simultáneo en las ciudades de Villa Nueva, Río Cuarto y Alta Gracia.

Durante los procedimientos, fueron detenidos cuatro hombres y se incautaron una escopeta, dos réplicas de arma de fuego, teléfonos celulares y otros elementos que estarían relacionados con los hechos investigados.

Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente, mientras continúa la investigación para determinar la participación de los involucrados en los distintos casos.