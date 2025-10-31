Denuncias anónimas permitieron detener a una mujer por venta de cocaína

Tras una investigación de cinco meses coordinada por el Ministerio Público Fiscal, dotaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en la localidad de Tancacha, en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

El procedimiento tuvo origen en denuncias anónimas recibidas a través de la línea 0800-888-8080, que permitieron a los investigadores identificar dos domicilios vinculados a la venta de drogas.

Los operativos se desarrollaron sobre calle Tucumán al 1000, donde la FPA cerró un punto de venta y detuvo a una mujer de 30 años. En los lugares inspeccionados se secuestraron varias dosis de cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero, la mujer fue trasladada a sede judicial junto con los elementos incautados.