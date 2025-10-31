Detienen a un entrevistado en vivo por registrar dos pedidos de captura

Un hecho insólito ocurrió este viernes en pleno centro de la ciudad de Córdoba, cuando un hombre fue detenido minutos después de brindar una entrevista televisiva en la que habló abiertamente sobre su pasado delictivo.

El episodio se produjo alrededor de las 11:30 horas, en la intersección de calles 25 de Mayo y Rivadavia, donde efectivos de la Policía de Córdoba procedieron al arresto de un hombre mayor de edad que registraba dos pedidos de captura vigentes por causas penales de 2014 y 2025.

Poco antes del operativo, el sujeto había sido entrevistado por un medio televisivo, donde reconoció tener antecedentes por tentativa de homicidio, en un hecho ocurrido años atrás en el barrio Villa El Nylon, en el que una mujer resultó herida de bala.

Tras ser identificado, el hombre fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.