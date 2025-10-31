Detuvieron a un hombre tras recuperar un auto robado en Córdoba capital

La Policía de Córdoba detuvo a un hombre en barrio José Ignacio Díaz 3ª Sección, luego de un operativo que permitió recuperar un vehículo robado minutos antes en barrio Bajo Pueyrredón.

El procedimiento se activó tras un aviso del operador de cámaras del 911, que detectó el desplazamiento del automóvil sustraído y coordinó un seguimiento controlado hasta una vivienda señalada como posible desarmadero.

Al llegar el personal policial, el sospechoso intentó huir por los techos, pero fue reducido y detenido. En el lugar, además del vehículo, se secuestraron autopartes con numeración suprimida y otros elementos de interés para la investigación.

Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente.