Detuvieron a un hombre tras recuperar un auto robado en Córdoba capital

Seguimiento del 911 terminó en una detención
Detuvieron a un hombre tras recuperar un auto robado en Córdoba capitalEl hecho se originó tras la alerta de las cámaras del 911, que permitió seguir al sospechoso hasta un domicilio donde funcionaría un desarmadero. En el lugar secuestraron autopartes con numeración suprimida.
La Policía de Córdoba detuvo a un hombre en barrio José Ignacio Díaz 3ª Sección, luego de un operativo que permitió recuperar un vehículo robado minutos antes en barrio Bajo Pueyrredón.
El procedimiento se activó tras un aviso del operador de cámaras del 911, que detectó el desplazamiento del automóvil sustraído y coordinó un seguimiento controlado hasta una vivienda señalada como posible desarmadero.
Al llegar el personal policial, el sospechoso intentó huir por los techos, pero fue reducido y detenido. En el lugar, además del vehículo, se secuestraron autopartes con numeración suprimida y otros elementos de interés para la investigación.
Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado interviniente.