Investigan si un jubilado baleó a quemarropa a un ladrón en Carlos Paz

La fiscal Jorgelina Gómez abrió una investigación para esclarecer un hecho ocurrido en el barrio El Fantasio de Villa Carlos Paz, donde se vio involucrado un jubilado y un delincuente que fue baleado a quemarropa. El vecino sostuvo que se defendió de un asalto aunque negó haber realizado los disparos que dejaron al malviviente internado en el Hospital Sayago.

Se ordenó un allanamiento en la vivienda donde se produjo el confuso episodio, aunque no se logró dar con el arma de fuego.

Según pudo conocer EL DIARIO, el ladrón contaría con antecedentes, recibió dos disparos y resultó gravemente herido.

Todo ocurrió el miércoles pasado en horas de la madrugada y la justicia descree del testimonio del jubilado de 75 años, quien habría sorprendido al joven dentro de su propiedad en el momento en que intentaba sustraer una garrafa. En su declaración con este medio, manifestó que desde hace meses viene sufriendo hechos de inseguridad, presuntamente, perpetrados por el mismo delincuente y aseguró que también le apedrearon el auto y le exigieron el pago de veinte mil pesos.

Además, dijo que el joven «estaba armado» y que actuó en «legítima defensa».

Por el momento, el jubilado no ha sido imputado pero se ordenaron una serie de pericias para reconstruir el episodio. En ese sentido, trascendió que el ladrón sufrió heridas en de bala en el muslo y el brazo y permanece alojado en la sala de terapia intensiva.