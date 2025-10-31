La madre de Cecilia Strzyzowski continuará con su declaración el lunes

La madre de Cecilia Strzyzowski terminó de declarar en el juicio por el femicidio de su hija, quien desapareció el 2 de junio de 2023 en la ciudad chaqueña de Resistencia y cuyo cuerpo aún no fue encontrado, pero continuará con su testimonio el próximo lunes, según confirmó la mujer a la Agencia Noticias Argentinas.

Gloria Romero fue una de las familiares de la víctima que compareció este viernes en el Centro de Estudios Judiciales de la capital provincial.

César Sena, ex pareja de la víctima, llega al debate acusado del delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, mientras que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña por ser partícipes necesarios del femicidio.

Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González llegan a juicio por el delito de encubrimiento agravado.