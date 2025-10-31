Ocultaba más de cinco kilos de cocaína dentro de gatos hidráulicos

Un operativo conjunto entre efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Santiago del Estero”, el Escuadrón 59 y personal de ARCA de la provincia, permitió descubrir un ingenioso método de ocultamiento de drogas dentro de herramientas mecánicas.

El procedimiento se originó el pasado 14 de octubre, cuando los gendarmes controlaron un camión de cargas generales de bandera boliviana, en el que se transportaban dos gatos hidráulicos tipo “botella”, utilizados comúnmente para levantar vehículos.

Tras recibir la autorización del Juzgado Federal N.º 2, los efectivos realizaron la apertura de las herramientas y constataron que en su interior había una sustancia blancuzca compactada. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 5 kilos 815 gramos.

Por disposición del Magistrado interviniente, se ordenó el decomiso de la droga y de los elementos de interés para la causa, además de la detención del conductor del rodado, acusado de infringir la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.