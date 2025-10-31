Operativo interprovincial dejó tres detenidos y 21 motos secuestradas en San Francisco

En el marco de un operativo interprovincial entre Córdoba y Santa Fe, fuerzas de seguridad desplegaron controles y patrullajes en sectores estratégicos de la ciudad de San Francisco.

El dispositivo arrojó como resultado la detención de tres personas por distintos delitos y el secuestro de 21 motocicletas, además de otros elementos vinculados a las causas investigadas.

En el procedimiento participaron efectivos de la Policía de Córdoba, Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, en una acción coordinada que busca reforzar la seguridad en la zona limítrofe entre ambas provincias.