Peones rurales tiraron un cigarrillo y provocaron un incendio en las sierras

Dos empleados rurales fueron detenidos en Jerónimo Cortez, departamento San Justo, acusados de haber provocado un incendio tras arrojar un cigarrillo encendido en una zona de malezas.

El episodio ocurrió en un campo ubicado próximo a la Ruta Provincial 17, donde personal policial acudió al detectar una columna de humo que se elevaba desde la zona rural.

Al llegar, los efectivos comprobaron que se trataba de un foco ígneo originado presuntamente por negligencia humana, luego de que los trabajadores tiraran una colilla encendida que prendió fuego el pastizal.

Gracias al rápido accionar de Bomberos Voluntarios, el incendio fue controlado y sofocado antes de que se extendiera a terrenos vecinos. Los dos hombres fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia.